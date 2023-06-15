BIOCAD: более половины россиян доверяют отечественным лекарствам

В рамках ПМЭФ-2023 директор департамента корпоративного маркетинга BIOCAD Ирина Кенюхова рассказала о результатах совместного опроса фармкомпании и ВЦИОМ. Более половины респондентов (54%) доверяют лекарствам отечественного производства, четверть предпочитает зарубежные лекарственные препараты.

Согласно результатам опроса, в России вырос уровень опасений, касающихся подделок зарубежных препаратов — с 20 до 27%. При этом респонденты стали чаще заявлять о высокой эффективности российских препаратов — с 14 до 20%. Чаще всего предпочтение российским препаратам отдают жители небольших городов и деревень, люди со средним и средне-техническим образованием. Молодежь, жители Москвы и Петербурга, а также респонденты с высшим образованием сравнительно чаще выбирают зарубежные лекарства.

39% опрошенных выбирают препараты по рекомендации врачей и фармацевтов, 32% выбирают лекарства из расчета поддержки отечественного производителя. Более четверти опрошенных (27%) заявили, что покупают российские препараты из-за опасения подделок зарубежных препаратов. 20% опрошенных отметили, что считают отечественные лекарства более эффективными, чем зарубежные.

По результатам аудита бренда BIOCAD, после ухода западных фармкомпаний из России рынок нуждается в новых ориентирах. «Ключевыми факторами успешности сегодня являются наличие у компании качественного и безопасного продукта, мощный R&D центр и производство полного цикла, открытость и умение выстраивать эффективные коммуникации с обществом, финансовая устойчивость, сильная команда, социальная ответственность и пусть в меньшей степени, чем ранее, но все же важный для многих статус международной компании»,— добавили в пресс-службе фармкомпании.

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