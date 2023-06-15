Первый завод по производству магнитов для электромобилей и ветроэнергетики построят в Глазове

В Глазове появится крупнотоннажное производство постоянных редкоземельных магнитов. Реализация инвестиционного проекта предусмотрена соглашением между правительством Удмуртии, АО «ТВЭЛ» и ООО «Русатом МеталлТех». Документ подписали сегодня, 15 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что продукция пользуется большим спросом, поскольку в мире идет тенденция на переход к чистой энергетике и электротранспорту. Постоянные магниты являются важнейшим компонентом при изготовлении электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок.

Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, для реализации данного проекта и последующих планируется создать промышленный парк общей площадью 20 га, а в перспективе — увеличение территории до 60 га. Завод по изготовлению постоянных редкоземельных магнитов станет первым производством в России и даст и республике более 200 рабочих мест.

Генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов подчеркнул, что к 2028 году запланирован выход на производство более 1 тыс. т в год постоянных редкоземельных магнитов на основе отечественной минеральной сырьевой базы с перспективой расширения производства до 3 тыс.т после 2030 года.

«Создание крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов в Глазове даст множество позитивных эффектов в разных сферах. Это укрепление национального технологического суверенитета в сложной высокотехнологичной сфере, рост нашего металлургического бизнеса и мощный стимул для развития компетенций в области электродвижения»,— подчеркнула президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.