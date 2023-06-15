Фенологические приметы от Hublot

Уже несколько лет подряд приход лета можно определять не только по яркости солнца и повышению столбиков термометров, но и по релизам часовой марки Hublot, исправно объявляющей о выпуске очередной «летней» модели. В нынешнем году в этой роли выступают Big Bang Unico Sky Blue. По названию несложно догадаться, что в качестве основной приметы наступившего лета дизайнеры вдохновлялись голубым небом. Его олицетворяют корпус диаметром 42 мм из высокотехнологичной керамики, 60-минутный счетчик хронографа в положении «3 часа» и ремешок из натурального каучука. Присутствуют и белые акценты: также выполненная из керамики центральная часть корпуса, часовые метки и стрелки, легкозаменяемый благодаря системе One Click ремешок из телячьей кожи с тиснением «под текстиль» и застежкой-«липучкой», входящий в комплект поставки. Часы оснащаются автоматическим мануфактурным механизмом хронографа с 72-часовым запасом хода. Удовольствие поместить на запястье один из 200 (тираж лимитированной серии) кусочков голубого летнего неба оценивается без малого в €25 тыс.

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