«Бештау» вложит в создание производства компьютеров в Ростовской области 8 млрд рубдей

Компания «Бештау» вложит в строительство в Ростовской области предприятия по производству компьютеров 8 млрд руб. Соглашение об этом подписали губернатор области Василий Голубев и гендиректор компании Олег Осипов на Петербургском экономическом международном форуме (ПЭМФ). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Как сказано в сообщении, у «Бештау» уже есть в Ростовской области производственные линии сборки материнских плат и блоков питания. Компания намерена расширить линейку производимой продукции и построить новый завод, на котором будут выпускать ноутбуки и моноблоки. Участок под строительство уже определен, идет оформление соответствующих документов.

Кристина Федичкина