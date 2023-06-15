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Сотрудники Росгвардии в Удмуртии задержали пытавшегося скрыться похитителя велосипеда

В Удмуртии сотрудники Росгвардии задержали похитителя велосипеда «Forvard», который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Как сообщает пресс-служба управления ведомством, с сообщением о пропаже транспорта с детской площадки на улице Пушиной в селе Якшур-Бодья обратился местный житель.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Информацию передали сотрудникам экипажей Росгвардии, несущим службу на маршрутах патрулирования около места происшествия. В течении двадцати минут одному из нарядов удалось обнаружить велосипед, а вместе с ним и предполагаемого похитителя.

Юноша, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться, однако его попытка не увенчалась успехом. Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции.

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