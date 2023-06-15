Экс-директора «Челябоблинвестстроя» оставили под арестом по делу о взятке

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему директору казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову. По обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями он остается под стражей до 29 июня, сообщают в прокуратуре региона.

Сторона защиты просила отменить постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении срока ареста и избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Алексей Абаимов содержится под стражей с августа 2022 года. Следствие считает, что в 2018-2019 годах директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» за взятку в 190 тыс. руб. от руководителя строительной компании «Флагман» обеспечил подписание фиктивных актов выполненных работ при строительстве детского сада в Аше. В итоге подрядчик похитил из бюджета более 19 млн руб.

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