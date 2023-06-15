Нижегородским НКО выделят 89 млн рублей грантов на развитие гражданского общества

Победителями второго конкурса 2023 года на предоставление грантов стали 33 проекта некоммерческих организаций (НКО) из Нижегородской области. Фонд президентских грантов выделит им 89 млн руб. субсидий на развитие гражданского общества, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Самый крупный грант в 14,8 млн руб. получит организация поддержки детей и молодежи «Верас». Компания направит средства на помощь людям с ментальными особенностями в Нижегородской Ульяновской, Курской областях, Бурятии и Беларуси. Для взрослых и детей создадут мастерские по бисероплетению, керамике, художественной росписи, швейному делу. В конце проекта нескольких участников планируется трудоустроить. Cофинансирование составит 9,9 млн руб.

Другой крупный грант выделят организации продвижения молодежных инициатив «Вектор полета». Она получит 8,6 млн руб. на межрегиональный проект «Территория коммуникаций». В рамках программы организаторы планируют развивать переговорные навыки у молодежи из 11 городов страны и обучать ее эффективному взаимодействию в обществе и решению конфликтов. Cофинансирование — 8,8 млн руб.

Всего регион отправил на второй конкурс 207 заявок. В 2023 году в бюджете региона на поддержку социально ориентированных НКО заложено 50 млн руб., еще 34,9 млн руб. область получит от Фонда президентских грантов.

Елена Ковалева