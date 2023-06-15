В Ярославле «ПАТП-1» заплатит компенсацию сломавшей в автобусе ногу пенсионерке

77-летняя ярославская пенсионерка отсудила у АО «ПАТП-1» компенсацию морального вреда за сломанную в автобусе ногу. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Происшествие случилось 19 февраля 2022 года, когда 77-летняя жительница Ярославля ехала в одном из рейсовых автобусов. Женщина в салоне начала двигаться к выходу, когда транспорт затормозил. Пенсионерка упала и самостоятельно подняться не могла. В больнице у нее диагностировали перелом правого бедра со смещением. После операции женщина живет у родственников, передвигается с большим трудом. Отсюда и иск к перевозчику АО «ПАТП-1».

«Истец пережила болевой шок, сильный стресс, стала бояться общественного транспорта и выходов из дома»,— отметили мотивацию истицы в суде.

Пенсионерка требовала от «ПАТП-1» 1,2 млн руб. компенсации морального вреда. В ходе рассмотрения иска водитель уверял, что автобус качнуло, и причина не в манере вождения, а в электронике транспортного средства. Представитель «ПАТП-1» просил снизить сумму компенсации. По версии перевозчика, пострадавшая не держалась за поручни, а водитель пытался избежать ДТП.

Решением Дзержинского районного суда Ярославля в пользу пострадавшей с «ПАТП-1» была взыскана компенсация в размере 500 тыс. руб. Однако пенсионерка обжаловала решение, областной суд его изменил.

«С учетом пенсионного возраста пострадавшей, наличия у нее сопутствующих заболеваний, принимая во внимание сохранение болевого синдрома, отсутствие возможности самостоятельно себя обслуживать, тогда как до травмы женщина вела активный образ жизни, суд апелляционной инстанции увеличил размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации морального вреда до 700 тыс. руб.»,— сообщили в ярославском облсуде.

Алла Чижова