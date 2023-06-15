Администрация Перми опровергла утверждение худрука театра «У Моста» об отсутствии финансирования

Администрация Перми прокомментировала заявление художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова о том, что театр не получал финансирования на ремонт в статусе муниципального учреждения и все делал за собственные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«С удивлением прочитали в СМИ заявление художественного руководителя театра “У Моста”, что театр “в статусе муниципального не получал финансирования на ремонт”,— сообщает пресс-служба администрации Перми.— Понимаем, что в отрасли культуры работают творческие люди, и предполагаем, что это высказывание — яркая фигура речи или художественный прием для придания ситуации драматизма. Ведь по-другому нельзя объяснить тот факт, что руководство театра не заметило, например, предоставления из бюджета только в 2023 году суммы в 2,6 млн руб. по заявке театра на оплату работ по приведению в нормативное состояние имущественного комплекса учреждения, заявка одобрена в полном объеме. Что касается строительства склада для декораций — то невозможно выделить деньги из бюджета на возведение объекта, у которого нет необходимой документации, разрешения на строительство и других документов. Так что эту заявку при всем желании нельзя назвать обоснованной».

В пресс-службе мэрии также отметили, что, будучи муниципальным учреждением, театр наделен правом безвозмездного пользования помещением в центре города и не тратит денег на аренду здания. В прошлом году на постановку спектаклей из бюджета Перми театру было выделено около 61,4 млн руб., еще 291 тыс. руб. предоставили на содержание муниципального имущества и уплату налогов. «Нельзя говорить, что театр вынужден зарабатывать деньги. В соответствии с законодательством он обязан вести коммерческую деятельность и привлекать собственные средства. И театр с этим успешно справляется. “У Моста” — один из самых популярных муниципальных театров»,— подчеркнули в пресс-службе администрации Перми.

О причинах, побудивших художественного руководителя театра «У Моста» написать губернатору Прикамья письмо, в котором он просит перевести учреждение из ведения мэрии в подчинение регионального министерства культуры, сам господин Федотов рассказал порталу «РБК-Пермь». По его словам, на это было четыре причины. Во-первых, он напомнил, что до 2009 года театр был в краевом подчинении и в ведение муниципалитета был переведен против желания коллектива учреждения. Вторая причина — статус краевого учреждения выше муниципального. В-третьих, худрук «У Моста» отметил, что на гастролях театр представляет весь Пермский край. В-четвертых, финансирование краевого театра выше муниципального. Сергей Федотов добавил, что театр не получал финансирования на ремонт в статусе муниципального учреждения и все делал за собственные средства.

О том, что Сергей Федотов направил в правительство края письмо с просьбой о переводе театра «У Моста» на региональное содержание, стало известно в начале этой недели. Как сообщали источники «Ъ-Прикамье», основной причиной такого решения стала как раз перспектива получения большего финансирования, чем на попечении муниципалитета. Сам господин Федотов ситуацию тогда не комментировал.