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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 15 июня

Запоминающиеся кадры четверга

Восход солнца в Германии, разрушенный дом на Западном берегу и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Санкт-Петербург, Россия. Посетительница Петербургского международного экономического форума

Санкт-Петербург, Россия. Посетительница Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Франкфурт, Германия. Заяц перебегает дорогу на фоне восхода солнца

Франкфурт, Германия. Заяц перебегает дорогу на фоне восхода солнца

Фото: Michael Probst / AP

Западный берег реки Иордан. Мужчина осматривает разрушенный дом в городе Наблус

Западный берег реки Иордан. Мужчина осматривает разрушенный дом в городе Наблус

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Хьюстон, США. Бейсбольный матч между командами «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшнлз»

Хьюстон, США. Бейсбольный матч между командами «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшнлз»

Фото: David J. Phillip / AP

Лондон. Король Великобритании Карл III на церемонии вручения нового государственного штандарта в Букингемском дворце

Лондон. Король Великобритании Карл III на церемонии вручения нового государственного штандарта в Букингемском дворце

Фото: Reuters

Кашмир. Ребенок сидит среди невест-мусульманок во время массового свадебного мероприятия

Кашмир. Ребенок сидит среди невест-мусульманок во время массового свадебного мероприятия

Фото: Mukhtar Khan / AP

Бейрут. Участник акции протеста с требованием разблокировать замороженные сбережения вкладчиков

Бейрут. Участник акции протеста с требованием разблокировать замороженные сбережения вкладчиков

Фото: Hussein Malla / AP

Рим. Парк Пинета Саккетти

Рим. Парк Пинета Саккетти

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Монреаль, Канада. Механики Ferrari тренируются в паддоке автогонки гран-при Формулы-1

Монреаль, Канада. Механики Ferrari тренируются в паддоке автогонки гран-при Формулы-1

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP

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Санкт-Петербург, Россия. Посетительница Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Франкфурт, Германия. Заяц перебегает дорогу на фоне восхода солнца

Фото: Michael Probst / AP

Западный берег реки Иордан. Мужчина осматривает разрушенный дом в городе Наблус

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Хьюстон, США. Бейсбольный матч между командами «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшнлз»

Фото: David J. Phillip / AP

Лондон. Король Великобритании Карл III на церемонии вручения нового государственного штандарта в Букингемском дворце

Фото: Reuters

Кашмир. Ребенок сидит среди невест-мусульманок во время массового свадебного мероприятия

Фото: Mukhtar Khan / AP

Бейрут. Участник акции протеста с требованием разблокировать замороженные сбережения вкладчиков

Фото: Hussein Malla / AP

Рим. Парк Пинета Саккетти

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Монреаль, Канада. Механики Ferrari тренируются в паддоке автогонки гран-при Формулы-1

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP

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