Фото дня: 15 июня

Восход солнца в Германии, разрушенный дом на Западном берегу и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Санкт-Петербург, Россия. Посетительница Петербургского международного экономического форума Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Франкфурт, Германия. Заяц перебегает дорогу на фоне восхода солнца Фото: Michael Probst / AP Западный берег реки Иордан. Мужчина осматривает разрушенный дом в городе Наблус Фото: Reuters / Raneen Sawafta Хьюстон, США. Бейсбольный матч между командами «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшнлз» Фото: David J. Phillip / AP Лондон. Король Великобритании Карл III на церемонии вручения нового государственного штандарта в Букингемском дворце Фото: Reuters Кашмир. Ребенок сидит среди невест-мусульманок во время массового свадебного мероприятия Фото: Mukhtar Khan / AP Бейрут. Участник акции протеста с требованием разблокировать замороженные сбережения вкладчиков Фото: Hussein Malla / AP Рим. Парк Пинета Саккетти Фото: Alessandra Tarantino / AP Монреаль, Канада. Механики Ferrari тренируются в паддоке автогонки гран-при Формулы-1 Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP Следующая фотография 1 / 9 Санкт-Петербург, Россия. Посетительница Петербургского международного экономического форума Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Франкфурт, Германия. Заяц перебегает дорогу на фоне восхода солнца Фото: Michael Probst / AP Западный берег реки Иордан. Мужчина осматривает разрушенный дом в городе Наблус Фото: Reuters / Raneen Sawafta Хьюстон, США. Бейсбольный матч между командами «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшнлз» Фото: David J. Phillip / AP Лондон. Король Великобритании Карл III на церемонии вручения нового государственного штандарта в Букингемском дворце Фото: Reuters Кашмир. Ребенок сидит среди невест-мусульманок во время массового свадебного мероприятия Фото: Mukhtar Khan / AP Бейрут. Участник акции протеста с требованием разблокировать замороженные сбережения вкладчиков Фото: Hussein Malla / AP Рим. Парк Пинета Саккетти Фото: Alessandra Tarantino / AP Монреаль, Канада. Механики Ferrari тренируются в паддоке автогонки гран-при Формулы-1 Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP