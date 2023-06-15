Бывший и действующий полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий и вымогательстве

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника МВД Романа Байбородова и бывшего полицейского 30-летнего Тимура Сайфуллина. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и вымогательстве взятки (п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По материалам дела, в ноябре 2022 года во время проверки сообщения о краже телефона Роман Байбородов и Тимур Сайфуллин выехали в кафе в микрорайоне Черниковка для задержания подозреваемого. При проведении следственного действия знакомый подозреваемого машиной преградил дорогу и ударил битой по ноге одного из полицейских. Он был задержан и доставлен в отдел полиции №2, где был избит и с него потребовали 100 тыс. руб. за избежание уголовной ответственности.

При получении одним из полицейских взятки его задержали.

Обвиняемые не признали вину.

Тимур Сайфуллин уволен по собственному желанию, а Роман Байбородов отстранен от дел.

В пресс-службе МВД по Башкирии отметили, что по указанию руководства министерства была проведена служебная проверка. «При подтверждении вины они понесут наказание в установленном законом порядке»,— добавили в республиканском МВД.

Майя Иванова

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