На Кубани объем фудшеринга в 2022 году увеличился более чем на треть

В Краснодарском крае объем фудшеринга в прошлом году увеличился до 136 тонн продукции, что почти на 50 тонн больше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении объем год к году вырос с 13 млн до 21 млн руб. Об этом «Ъ–Кубань-Черноморье» сообщила директор отделения Благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» в Краснодарском крае Светлана Недилько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Едой, которую люди ежегодно выбрасывают, можно было бы накормить не то что всех голодающих, но и нуждающихся, испытывающих недостаток еды»,— отметила директор.

Светлана Недилько уточнила, что речь идет не об испорченной еде, а о качественных продуктах с действующим сроком годности. «Если, допустим, у какого-то ретейлера есть партия тушенки или другой продукции, срок годности которой заканчивается через неделю, то он звонит в фонд “Русь” и говорит, что есть, условно говоря, две тонны вот такого-то продукта и мы ее готовы отдать. Фонд за свой счет нанимает транспорт и развозит продукты по нуждающимся»,— пояснила эксперт.

Ведущий менеджер экологических проектов компании «ВкусВилл» Ирина Тырина считает, что спасение еды с помощью фудшеринга — эффективный проект, польза которого заключается в следующем: это прозрачная система распределения продуктов, адресная помощь социально незащищенным людям, развитие волонтерского движения, формирование локального сообщества вокруг магазинов, а также снижение объема пищевых отходов.

В последние годы число компаний, которые сдавали продукцию в банк еды, в Краснодарском крае колебалось в районе 12–15 организаций. Однако в 2023 году число таких организаций сократилось до восьми.

«В России есть серьезная проблема. До 2019 года налог на передачу благотворительной еды составлял 40%. Выгоднее было просто выбросить, что и делалось. Благодаря работе депутатов и благотворительных организаций цифру снизили до 20% НДС. Но все равно платить приходится. Получается, если товар на миллион, чтобы его передать фонду, нужно заплатить еще 200 тыс. руб. Сейчас проблему пытаются решить, чтобы минимизировать налог, если не убрать совсем»,— пояснила Светлана Недилько.

Владелица сети винных бутиков Wineder и винного ресторана «Винодёр» Александра Фоменко подтвердила — отсутствие необходимых регулятивных механизмов и инфраструктуры затрудняет эффективное функционирование фудшеринга. «Необходимо активное взаимодействие между государственными органами, бизнесом и общественными организациями для развития этого направления»,— считает бизнесвумен. Она уверена, что Краснодарский край мог бы стать одним из лидеров в развитии фудшеринга.

Маргарита Синкевич

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