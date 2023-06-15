Астраханских чиновников научат работать с ИИ на конкурсах и хакатонах

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Сбера Герман Греф подписали соглашение о совместной работе в области искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации. Документ был заключен на Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны договорились проводить исследования и пилотные проекты в области применения моделей машинного обучения и других технологий ИИ в различных отраслях: здравоохранении, транспорте, строительстве, экологии и т. д. Планируется и участие в совместных мероприятиях, конкурсах и хакатонах для популяризации ИИ в работе государственных органов.

Соглашение также предусматривает внедрение подходов устойчивого развития и ESG (экологические, социальные и управленческие факторы) в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, формирования и поддержки зеленой экономики.

«Продвижение цифровой и ESG-повестки стало одним из приоритетных направлений работы в российских регионах. Трансформация этих сфер — мощный драйвер социально-экономического развития. У нас есть профильные компетенции и технологии, с помощью которых Астраханская область сможет цифровизировать и усовершенствовать социально значимые сферы народного хозяйства, что повысит качество предоставляемых гражданам услуг, улучшит экологическую обстановку и поможет области перейти к устойчивому развитию на длинном горизонте», — Приводит слова Германа Грефа пресс-служба астраханского губернатора.

Никита Маркелов