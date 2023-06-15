«Роснефть» и Минэкономразвития заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны намерены продолжить взаимодействие по целому ряду направлений, среди которых поддержка внешнеэкономической деятельности компании за рубежом, проработка инициатив по совершенствованию таможенно-тарифной политики и регулированию инвестиционной деятельности. Кроме этого, «Роснефть» и Минэкономразвития определят меры по противодействию санкциям.

Российский экспортный центр и Международная палата инвестиций и бизнеса будут совместно работать над укреплением торгово-экономических отношений между Россией и Индией. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве на полях Петербургского экономического форума подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и президент ICIB Манприт Сингх. Предполагается, что стороны будут способствовать эффективному взаимодействию деловых сообществ двух стран. Организовывать встречи и мероприятия для эффективного взаимодействия деловых кругов и экспертных сообществ.

Зарплату своим сотрудникам за последний год повысили или проиндексировали около 80% российских работодателей. По данным опроса SuperJob, 6% респондентов не повышали ее более двух лет. А каждый 11-й работодатель (9%) не может вспомнить, когда последний раз увеличивал выплаты персоналу.