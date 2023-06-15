ЛУКОЙЛ стал владельцем Уральского битумного терминала в Екатеринбурге

Нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ через свои дочерние компании стала владельцем 100% долей уставного капитала ООО «Уральский битумный терминал» (Екатеринбург). Как следует из данных ЕГРЮЛ, с 14 июня держателем доли в 99,99% стала компания «ЛЛК-Интернешнл», а оставшаяся доля (0,1%) перешла компании «К.Н. Холдинг» (обе входят в структуру ПАО «ЛУКОЙЛ»).

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», с 2018 года держателем 100% долей была Елена Алиева-Зарубина (владелец компании «ТА Логистические системы», которая занималась строительством терминала).

Уральский битумный терминал базируется в индустриальном парке «ЕКАД-Южный». Напомним, строительство терминала началось в 2018 году, его стоимость составила 1,24 млрд руб. Сообщалось, что статус приоритетного инвестпроекта позволит участникам применять льготы по налогам на имущество и прибыль. В свою очередь, участники будут обязаны инвестировать в проект и создать не менее 20 рабочих мест.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, введенные в эксплуатацию объекты терминала позволяют ежедневно принимать до 3 тыс. тонн битумных материалов с автомобильного и железнодорожного транспорта. Объем единовременного хранения — 53 тыс. тонн. Мощности терминала позволяют отгружать до 2 тыс. тонн битумных материалов в день.

Диана Сунагатуллина

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