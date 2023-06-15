Маркетплейс KazanExpress продаст девелоперу UD Group фулфилмент-центр за 3,6 млрд рублей

Маркетплейс KazanExpress решил продать свой фулфилмент-центр в Зеленодольском районе Татарстана девелоперу UD Group. Сумма сделки составит 3,6 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Джи-Групп», куда входит UD Group.

По данным пресс-службы, новый объект добавит порядка 40% к текущей EBITDA направления коммерческой недвижимости. При этом маркетплейс останется в качестве арендатора центра, а новый владелец будет им управлять.

Данная сделка будет первой в формате продажи с обратной арендой в Татарстане. Кроме того, маркетплейс намерен построить в Татарстане еще семь новых складских корпусов, и там для хранения товаров будет доступно свыше 1 млн кв. м. Инвестиции оцениваются в 3,5 млрд руб.

"Ъ-Казань"