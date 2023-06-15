Дело водителя, насмерть сбившего пешехода в станице Удобной, направили в суд

В суд направили материалы, уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Отрадненского района по факту смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным ведомства, 16 апреля текущего года 43-летний мужчина двигался на автомобиле «ВАЗ-2107» по одной из улиц станицы Удобной. Водитель авто нарушил правила дорожного движения, в результате чего сбил пешехода. С места происшествия мужчина скрылся, а потерпевший скончался на месте от полученных травм. По факту аварии возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности»).

В случае доказательства вины водителя ВАЗ, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Анастасия Донскова

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