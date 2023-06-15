Свердловский минздрав обратился в фармкомпанию Biogen для решения вопроса по лечению Миши Бахтина

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов направил обращение в международную фармацевтическую компанию Biogen с вопросом о том, можно ли использовать препарат «Спинраза» для детей, которым ранее был введен препарат «Золгенсма».

Господин Карлов пояснил, что в данный момент министерство держит на контроле лечение двухлетнего мальчика Миши Бахтина с диагнозом СМА 1 типа. Два года назад ребенок получил инъекцию препарата «Золгенсма», который, однако, не восстановил двигательные функции его организма полностью.

В 2021 году компания Biogen анонсировала исследование по использованию препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма», но не предоставила результаты экспертизы. «Если результаты подобных исследований существуют, мы готовы предоставить их на всероссийский медицинский консилиум, чтобы пересмотреть схему лечения больного мальчика»,— говорится в обращении господина Карлова.

12 июня родители Миши Бахтина записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором пояснили, что по решению суда их сына после укола препарата «Золгнесма» нужно обеспечить лекарственным препаратом патогенетической терапии «Спинраза». Но свердловский минздрав и областная детская клиническая больница ссылаются на отсутствие соответствующих исследований в России и отказываются предоставлять лекарство ребенку семьи Бахтиных.

Biogen — биофармацевтическая компания США. Была основана в 1978 году. Специализируется на разработке и продаже лекарственных препаратов для лечения рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, деменции, болезни Паркинсона, спинально-мышечной атрофии (СМА), нервно-мышечные расстройства. Штаб-квартира компании находится в Кембридже (штат Массачусетс).

Анастасия Таначева

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