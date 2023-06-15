Валидаторы появились в автобусах №21 и №34 в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 15 июня, на автобусах №21 и №34 начали работать валидаторы. При этом возможность оплатить проезд наличными осталась — для этого нужно обратиться к водителю, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

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Валидаторы расположены на поручнях при каждом входе в автобус. Оплатить проезд через устройство можно с помощью транспортной или банковской карты, а также смартфонами. При этом на маршрутах с валидаторами усилен контроль, а за безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 500 руб.

Напомним, в настоящее время валидаторы появились на маршрутах №8, №26 и №79. Всего в текущем году этими устройствами оборудуют 100 автобусов.