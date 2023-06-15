Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Есть чем гордиться, есть что возрождать»

Дмитрий Гронский — об «Оке»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как создавался народный автомобиль, и каким он может вернуться на российский рынок.

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Минпромторг России пообещал оперативно рассмотреть вопрос, если от какого-то из наших автоконцернов поступит предложение о возрождении отечественного бренда «Ока». Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.

В принципе, даже удивительно, что подобного рода инициатива еще не появилась. Имя «Москвич» уже занято, «Волга» тоже. Но в Китае, а пока наши отечественные бренды возрождаются исключительно путем «бейдж-инжиниринга», то есть прикручивания нашей эмблемы к китайской машине… Так вот, в Китае несколько десятков автомобильных брендов, которые выпускают несколько сотен, если не тысяч моделей и их модификаций. То есть, очевидно, что наших исторических имен может не хватить на то, чтобы всей этой продукции «наши звонкие дать имена», как поется в песне. Так что надо торопиться.

«Ока», или ВАЗ-1111, появился у нас в конце 80-х. При проектировании в качестве образца для подражания была выбрана японская микролитражка Daihatsu Cuore. Не потому что мы сами ничего придумать не могли, как некоторые полагают. Просто цель ставилась — создать недорогой, «народный» автомобиль, а потому разумно было сэкономить и на проектировании, «переняв зарубежный опыт». Автомобиль выпускали у нас два с лишним десятка лет. На Серпуховском заводе, до этого специализировавшемся на производстве инвалидных мотоколясок. Собственно, и название «Ока» получила в честь реки, на которой стоит Серпухов. Строили автомобиль и на Волжском автозаводе в Тольятти, и даже на «КамАЗе».

О потребительских качествах этих автомобилей говорить едва ли стоит, многие их еще помнят. Мало того, «Оку» до сих пор можно встретить на улице. Любопытно, что вопреки своей народной кличке — «Капсула смерти» — намекавшей на то, что при аварии шансов остаться в живых немного, «Ока» во время испытательных краш-тестов показала даже лучшие результаты, чем жигулевская «классика». Так что есть чем гордиться, есть что возрождать.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...