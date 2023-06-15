«Есть чем гордиться, есть что возрождать»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как создавался народный автомобиль, и каким он может вернуться на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Минпромторг России пообещал оперативно рассмотреть вопрос, если от какого-то из наших автоконцернов поступит предложение о возрождении отечественного бренда «Ока». Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.

В принципе, даже удивительно, что подобного рода инициатива еще не появилась. Имя «Москвич» уже занято, «Волга» тоже. Но в Китае, а пока наши отечественные бренды возрождаются исключительно путем «бейдж-инжиниринга», то есть прикручивания нашей эмблемы к китайской машине… Так вот, в Китае несколько десятков автомобильных брендов, которые выпускают несколько сотен, если не тысяч моделей и их модификаций. То есть, очевидно, что наших исторических имен может не хватить на то, чтобы всей этой продукции «наши звонкие дать имена», как поется в песне. Так что надо торопиться.

«Ока», или ВАЗ-1111, появился у нас в конце 80-х. При проектировании в качестве образца для подражания была выбрана японская микролитражка Daihatsu Cuore. Не потому что мы сами ничего придумать не могли, как некоторые полагают. Просто цель ставилась — создать недорогой, «народный» автомобиль, а потому разумно было сэкономить и на проектировании, «переняв зарубежный опыт». Автомобиль выпускали у нас два с лишним десятка лет. На Серпуховском заводе, до этого специализировавшемся на производстве инвалидных мотоколясок. Собственно, и название «Ока» получила в честь реки, на которой стоит Серпухов. Строили автомобиль и на Волжском автозаводе в Тольятти, и даже на «КамАЗе».

О потребительских качествах этих автомобилей говорить едва ли стоит, многие их еще помнят. Мало того, «Оку» до сих пор можно встретить на улице. Любопытно, что вопреки своей народной кличке — «Капсула смерти» — намекавшей на то, что при аварии шансов остаться в живых немного, «Ока» во время испытательных краш-тестов показала даже лучшие результаты, чем жигулевская «классика». Так что есть чем гордиться, есть что возрождать.