«Сибинтел-Холдинг» за пять лет инвестирует в экономику Тюменской области около 30 млрд рублей

Компания «Сибинтел-Холдинг» инвестирует в экономику Тюменской области порядка 30 млрд руб., сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Соответствующей договор подписан между региональным правительством и генеральным директором компании Владимиром Шевчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Моора Фото: Telegram-канал Александра Моора

По словам Александра Моора, холдинг планирует заняться реконструкцией птицефабрики «Пышминская», расширить термальный комплекс в Тюмени, построить новые туристические объекты, логистическо-складской центр и объекты малой энергетики.

«Когда за российского инвестора внутри страны между регионами конкуренция возрастает, именно местные тюменские предприниматели помогаю сохранить темпы развития нашей экономики»,— заявил Александр Моор.

Основным направлением «Сибинтел-Холдинг» является девелопмент коммерческой недвижимости. В его состав входят: девелоперская компания «Сибинтел-девелопмент», строительная компания «Стройтехнология», логистическая и торговая компания «Тюменский продукт» и другие предприятия.

Напомним, в ноябре 2022 года был утвержден бюджет региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Ожидалось, что в 2023 году доходы областного бюджета составят 198,5 млрд руб., а расходы — 234,1 млрд руб., дефицит — 36 млрд руб.

Полина Хабарова

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