Жителя Челябинской области осудили за призывы к экстремизму

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал жителя Челябинской области виновным в публичных призывах к осуществлению терроризма и экстремизма. Ему назначен штраф в размере 400 тыс. руб. Об этом сообщают в управлении ФСБ по Челябинской области.

Установлено, что южноуралец распространял в telegram-чате призывы к совершению терактов в отношении органов власти, применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона. Обвиняемый раскаялся и полностью признал вину.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте