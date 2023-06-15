ИжГТУ оказался лидером среди вузов Удмуртии в национальном рейтинге университетов

ИжГТУ имени М.Т.Калашников оказался лидером среди вузов столицы Удмуртии в национальном рейтинге университетов за 2023 год. Среди российских вузов учреждение оказалось на 129-130 месте, улучшив свои прошлогодние показатели. Соответствующий список представила группа «Интерфакс».

Удмуртский государственный университет оказался на 209-211 среди вузов страны, а Ижевская государственная медицинская академия — 234-236. Глазовский государственный педагогический институт занял 302-306 позицию. При этом лучшими университетами России оказались Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Московский физико-технический институт.

Отметим, что в рамках исследования оценивалась деятельность 368 университетов России. За основу брались анкеты, представленные учреждениями, доступные публичные данные, а также информации из систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».