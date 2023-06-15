Почта Банка заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Краснодарского края

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель главы Краснодарского края подписал с членом Правления Почта Банка соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Галась подчеркивает, что благодаря соглашению планируется решение задач социально-экономического развития Кубани. Сейчас в 950 населенных пунктах региона существуют отделения банка. Часть из них в городах с населением менее 3 тыс. человек.

«Чтобы у всех жителей Краснодарского края была возможность рядом с домом открыть счет, карту, оформить кредит, снять наличные, а также получить любую финансовую консультацию. Это будет способствовать не только доступности финансовых услуг, но и повышению финансовой грамотности жителей и появлению новых рабочих мест в регионе», – отмечает глава Правления банка Антон Анищенко.

В рамках подписания соглашения обсудили перспективы развития кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе, а также развитие государственных проектов, в частности - «Пушкинская карта».

Олег Исаев

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