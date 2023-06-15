Глава саратовской полиции получил представление за профилактику подростковой преступности

Полицейские в Саратовской области ведут профилактику подростковой преступности ненадлежащим образом — к такому выводу пришли в прокуратуре региона по результатам проверок.

В Воскресенском районе профилактическую работу с состоящим на учете несовершеннолетним провели формально. В частности, ребенка не направили в образовательные и досуговые организации.

Профилактические мероприятия сводились к беседам о вреде алкоголя и наркотиков, что, по версии надзорного ведомства, не помешало подростку совершить новые преступления.

В Энгельсском районе прокуроры обнаружили, что в учетно-профилактических карточках более 15 несовершеннолетних отсутствовала информация о проведении каких-либо профилактических мероприятий в течение нескольких месяцев.

В Краснокутском районе зафиксированы случаи необоснованного снятия с профилактического учета родителей, оказывающих негативное влияние на поведение своих детей.

По результатам проверки прокурором области внесено представление начальнику ГУ МВД России по Саратовской области Николаю Ситникову. Устранение выявленных нарушений находится под контролем прокуратуры.

Дарья Васенина