Самарская область и ПАО «ВымпелКом» договорились о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2023

Правительство Самарской области и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») будут сотрудничать с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 (ПМЭФ-2023).

Договор подписали вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшовым и президент телекоммуникационной компании Рашид Исмаилов. Стороны будут взаимодействовать по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов. В частности, использование искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры региона, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни и безопасности граждан.

Соглашением также предусматривается создание и развитие новых сервисов с использованием возможностей «интернета вещей», облачных технологий, сервисов информационной безопасности.

Евгений Чернов