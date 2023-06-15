Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самарская область и ПАО «ВымпелКом» договорились о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2023

Правительство Самарской области и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») будут сотрудничать с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 (ПМЭФ-2023).

Договор подписали вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшовым и президент телекоммуникационной компании Рашид Исмаилов. Стороны будут взаимодействовать по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов. В частности, использование искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры региона, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни и безопасности граждан.

Соглашением также предусматривается создание и развитие новых сервисов с использованием возможностей «интернета вещей», облачных технологий, сервисов информационной безопасности.

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...