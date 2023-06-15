В Ярославской области может появиться производство батарей для электротранспорта

В одном из моногородов Ярославской области может появиться производство батарей для электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПМЭФ-2023

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области ПМЭФ-2023

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Во время Петербургского международного экономического форума глава региона Михаил Евраев провел встречу с президентом АО «Твэл» (входит в госкорпорацию Росавтом) Натальей Никипеловой. По мнению ярославского губернатора появление завода батарей для электротранспорта логистически выгодно «Твэл» и позволит выстроить технологические цепочки с местными производителями.

«Мы готовы предложить для реализации проекта один из моногородов, где действует режим территории опережающего развития»,— заявил Михаил Евраев.

Территориями опережающего развития в регионе являются Тутаев, Ростов и Гаврилов-Ям.

Андрей Иванов