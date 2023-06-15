В Краснодаре пастору евангельской церкви на семь лет запрещена общественная деятельность

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание пастору евангельской церкви Николаю Богославскому, который в апреле этого года был приговорен к году колонии-поселения за участие в нежелательной иностранной организации, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Апелляционная инстанция назначила осужденному Богославскому дополнительное наказание в виде лишения права заниматься общественной и политической деятельностью на срок 7 лет.

Приговор пастору Богославскому в апреле текущего года вынес городской суд Анапы. Суд установил, что глава религиозной общины «Христиане веры евангельской» в феврале 2022 года был привлечен к административной ответственности по ст.20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Речь шла об участии Николая Богославского в конференции международного христианского движения «Новое поколение», проходившей в городе Раменское Московской области. При этом господину Богославскому было достоверно известно о том, что деятельность движения «Новое поколение» (Латвийская Республика) признана нежелательной в РФ. После назначения административного штрафа пастор участвовать в деятельности этой и других нежелательных международных организаций, распространяя их информационные материалы в интернете.

Апелляционное представлены об ужесточении наказания господину Богославскому внесла прокуратура, в итоге краевой суд согласия с доводами обвинения.

Анна Перова, Краснодар