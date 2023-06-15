«Россети Тюмень» направили более 5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения двух месторождений в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Нивагальская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает Лас-Еганское и Нивагальское месторождения нефти, разработку которых ведет «ЛУКОЙЛ».



Специалисты выполнили капитальный ремонт «сердца» подстанции — силового трансформатора. В рамках работ энергетики установили новый моторный приводустройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Современный прибор с цифровым управлением обеспечит стабильное напряжение у потребителей электроэнергии даже при пиковых нагрузках. Кроме того, сотрудники «Россети Тюмень» провели техобслуживание трех высоковольтных вводов 110 кВ и регенерацию трансформаторного масла.

На повышение надежности электроснабжения объектов нефтедобычи энергокомпания направила более 5 млн руб.

Плановый ремонтподстанции выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главная цель которой — подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. Реализация всех мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение жителей и предприятий Югры — главного нефтедобывающего региона страны.