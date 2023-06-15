На второй этап благоустройства парка Нефтехимиков в Уфе направят до 306 млн рублей

Администрация Калининского района Уфы на конкурсе 6 июля выберет подрядчика второго этапа благоустройства парка Нефтехимиков и прилегающей территории, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 306 млн руб., он будет оплачен из республиканского и городского бюджетов.

До 30 ноября 2024 года подрядчик должен демонтировать металлический забор, асфальтовое покрытие и бортовые камни, спилить 52 дерева и выкорчевать пни. Также требуется устроить тротуары из брусчатки, асфальта, установить прожекторы, наружное видеонаблюдение, провести электро- и водоснабжение и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле 2022 года администрация Орджоникидзевского района Уфы заключила контракт на первый этап благоустройства парка Нефтехимиков с тюменским ООО «Строительная компания „Реалист“». Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 400 млн руб. с дисконтом 0,6% — за 397,6 млн руб.

В ноябре 2022 года управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона заключило контракт на разработку проекта второго этапа благоустройства парка Нефтехимиков и прилегающей территории с ООО «Инженерный центр „Техпорект“». за 2,7 млн руб. при начальной стоимости контракта 3 млн руб. (дисконт 10%).

Парк Нефтехимиков после проведения первого этапа благоустройства был открыт в День города, 12 июня.

Майя Иванова

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