Объем Фонда микрофинансирования Краснодарского края вырос до 3,6 млрд рублей в 2022 году

Фонд микрофинансирования Краснодарского края в 2022 году нарастили до 3,6 млрд руб. В свою очередь Фонд развития промышленности докапитализирован до 5 млрд руб., Фонд развития бизнеса расширен до 1,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За счет данных денежных средств предоставляются льготные программы финансирования, подчеркивает глава Кубани Вениамин Кондратьев. Сейчас в Краснодарском крае бизнесу доступны 125 мер господдержки. Их объем в регионе составил 36 млрд руб.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатором Вениамином Кондратьевым подписано соглашение о сотрудничестве с «Российским союзом промышленников и предпринимателей» (РСПП) во главе с Александром Шохиным и главой ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» Виктором Будариным. Документ позволит бизнесу участвовать в решении задач по импортзамещению, пользоваться государственными мерами поддержки и повышать производительность труда.

«Сейчас мы видим, что несмотря на сложные периоды власти принимают оперативные меры поддержки, а бизнес быстро ориентируется и пользуется этим. Особенно той помощью, что уже оказывает Краснодарский край. Мы своевременно и адекватно реагируем с обеих сторон» – подчеркнул господин Шохин.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram