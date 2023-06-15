Правительство Самарской области и Сбер будут сотрудничать в сфере технологий и ESG

Правительство Самарской области и Сбер начнут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

В договоре указывается, что решения банка должны помочь оснастить цифровыми технологиями транспорт, спортивные объекты, промышленные и коммерческие предприятия, социальную и коммунальную инфраструктуру региона. Также будет применяться передовой опыт для снижения негативного воздействия на окружающую среду, обмен лучшими практиками по образовательным и отраслевым программам в области ESG, развитие волонтерства и инклюзивных проектов, повышение финансовой и цифровой грамотности населения Самарской области, а также развитие локального и ответственного предпринимательства в регионе.

Евгений Чернов