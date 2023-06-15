Суд обязал власти Динского района предоставить многодетной матери право на получение участка

Динской районный суд обязал администрацию Динского района поставить многодетную мать на учет как имеющую право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

С 2018 года женщина пять раз обращалась в управление имущественных отношений администрации Динского района с законной просьбой о постановке ее на учет для получения земли. Но администрация ей отказывала, ссылаясь на отсутствие документов о смене фамилии детей. Женщина запросила в ГУ МВД по Краснодарскому краю справку с необходимыми для суда сведениями. Однако и этот документ не устроил управление имущественных отношений.

Женщина снова обратилась в суд, который установил, что решение об отказе в постановке ее на учет является незаконным. Динской районный суд удовлетворил иск и обязал управление повторно рассмотреть заявление, а также восстановить права женщины, исходя из рассмотренных в суде обстоятельств. Но администрация муниципалитета обжаловала решение в Краснодарский краевой суд.

Его судебная коллегия по административным делам пришла к выводу о законности решения, принятого судом первой инстанции. Краевой суд оставил решение без изменений. Также в адрес начальника управления имущественных отношений Динского района он вынес частное определение за нарушение прав. Решение вступило в законную силу.

Татьяна Ручкина

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