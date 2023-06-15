Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Минспорта России обсудили подготовку к форму «Россия — спортивная держава»

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор АНО «Россия — спортивная держава» Алексей Степанов заключили соглашение о распределении зоны ответственности при подготовке к международному форуму «Россия — спортивная держава» и сроках реализации основных мероприятий. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в присутствии министра спорта России Олега Матыцина. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Форум «Россия — спортивная держава 2023» пройдет в Перми с 19 по 22 октября и станет одним из центральных событий в спортивной жизни страны и флагманским мероприятием юбилея Перми. Глава Минспорта России Олег Матыцин высоко оценил ход подготовки региона к проведению форума. «В рамках празднования 300-летия Перми планируется широкий перечень мероприятий, в том числе спортивных. С нетерпением ждем проведения в Перми международного форума "Россия — спортивная держава". Рассчитываем, что регион проведет его на стабильно высоком уровне, поддерживая многолетние традиции нашего форума. Пермский край — активно развивающийся регион, отличается хорошими показателями вовлеченности населения в занятия спортом и физической культурой. Видно, что руководство много делает для развития спортивной инфраструктуры»,— сказал министр.

В рамках спортивной программы форума Пермь примет четыре международных турнира: в УДС «Молот» состоится Международный турнир UFC по смешанному боевому единоборству, а также турнир по баскетболу 3х3. «Сейчас ведутся переговоры с федерациями баскетбола Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана. Предварительное согласие от сторон на участие в таком турнире есть»,— рассказал член федерального организационного комитета форума РСД, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Спортивный комплекс «Красава» станет площадкой для международного турнира по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также пройдут соревнования с международным участием «Битва роботов».

Губернатор Дмитрий Махонин обсудил с Олегом Матыциным создание в Пермском крае условий для массового и профессионального спорта. Глава региона рассказал, что Прикамье «серьезными темпами» развивает спортивную инфраструктуру. «В этом году завершаем масштабную реконструкцию спортивного комплекса "Энергия", приступаем к строительству двух объектов за счет средств частных инвесторов. Кроме того, есть планы по реализации еще нескольких масштабных проектов — таких как реконструкция лыжно-биатлонного комплекса "Пермские медведи" и строительство комплекса "Комета"»,— отметил Дмитрий Махонин.