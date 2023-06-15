Роспотребнадзор проверит качество очистных сооружений Аткарска

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области проведет анализ промышленных стоков, которые поступают в канализацию Аткарска и загрязняют местные реки. Об этом сообщил глава района Виктор Елин по результатам встречи с главным санитарным врачом региона Николаем Павловым.

По словам Николая Павлова, в Аткарске действует устаревшая система очистки сточных вод, которая не справляется с нагрузкой. Он предположил, что причиной этого могут быть химические вещества, которые попадают в канализацию вместе с промышленными отходами и уничтожают бактерии. «Мы возьмем пробы стоков на анализ и выясним, какие меры нужно принять для решения этой проблемы».

Виктор Елин отметил, что по программе «Чистая вода» до 2024 года планируется улучшить водоснабжение Даниловки и Аткарска. Для этого разрабатывается проект по строительству нового водозабора в Аткарске. «Это один из приоритетных объектов для нашего региона. Мы должны обеспечить качественную питьевую воду для жителей Аткарского района», — подчеркнул глава района.

Никита Маркелов