В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь

В Крыму отменили дополнительный пригородный поезд «Керчь-Южная Новый Парк – вокзал Керчь». Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮППК Фото: пресс-служба ЮППК

Вместо курсирования отдельного состава будет продлен маршрут поезда №159/160 «Москва — Керчь — Южная Новый парк — Симферополь».

«Ранее дополнительный пригородный поезд отправлялся со ст. Керчь-Южная в 15:30»,— говорится в сообщении.

Дополнительный поезд использовали для подвоза пассажиров, прибывающих на станцию «Керчь – Южная» на поезде дальнего следования. Изменения действуют с 15 июня.

Анастасия Донскова

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