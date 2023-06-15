В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь

В Крыму отменили дополнительный пригородный поезд «Керчь-Южная Новый Парк – вокзал Керчь». Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Фото: пресс-служба ЮППК
Вместо курсирования отдельного состава будет продлен маршрут поезда №159/160 «Москва — Керчь — Южная Новый парк — Симферополь».
«Ранее дополнительный пригородный поезд отправлялся со ст. Керчь-Южная в 15:30»,— говорится в сообщении.
Дополнительный поезд использовали для подвоза пассажиров, прибывающих на станцию «Керчь – Южная» на поезде дальнего следования. Изменения действуют с 15 июня.
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