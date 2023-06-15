Газпромбанк и «Корпорация развития Курской области» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ на полях Петербургского экономического форума подписали Исполнительный Вице-Президент-управляющий по Центрально-Черноземному региону, управляющий филиалом Газпромбанка «Центрально – Черноземный» Геннадий Коптяев и Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин.

Соглашение предусматривает взаимодействие при реализации и разработке инструментов финансовой поддержки инвестиционных проектов на территории Курской области и повышение доступности финансовых услуг в регионе.

«Газпромбанк принимает активное участие в социально-экономическом развитии региона, в том числе совместно с Корпорацией развития Курской области. Все инициативы направлены на повышение экономического потенциала области. Подписав соглашение, мы еще раз подтвердили статус одного из самых надежных финансовых партнеров региона», – прокомментировал Геннадий Коптяев.

«Партнерство с одним из сильнейших игроков на рынке финансирования обеспечит нашим инвесторам индивидуальный подход и лучшие условия при реализации инвестиционных проектов на территории Курской области. У нас есть общая заинтересованность в инфраструктурном рывке и росте благополучия жителей региона. Поэтому я уверен, что подписание сегодняшнего соглашения между Газпромбанком и Корпорацией развития Курской области положит начало множеству перспективных проектов, способствует социально-экономическому прогрессу региона и его процветанию», - отметил Владимир Лукин