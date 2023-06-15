Пермьстат: с начала года индекс потребительских цен в Прикамье вырос на 2,3%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2023 года вырос по сравнению с декабрем 2022-го на 2,3%. Продовольственные товары подорожали в среднем на 0,8%, непродовольственные — на 1,2%. Стоимость услуг выросла на 5,8%.

Среди продовольственных товаров наиболее подорожали плодоовощная продукция и картофель (+17,1%) и сахар-песок (+9,2%). При этом на 10% снизились цены на крупы, на 5,4% подешевели макароны. Лидерами по росту цен в непродовольственном секторе стали табачные изделия (+3,2%) и медикаменты (+1,6%).