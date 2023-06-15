Нововоронежские дошкольники показали себя на спортивной и творческой арене «Школы Росатома»

Команда детского сада №13 г. Нововоронежа – города-спутника Нововоронежской АЭС – успешно дошла до финала спортивного чемпионата «Школы Росатома» по АТОМболу 5+ «Энергия атома» для воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Фото: Галина Пегусова, пресс-служба НВ АЭС

Первый этап чемпионата был муниципальным и проходил на спортивных площадках Нововоронежа в День защиты детей. В нем приняли участие команды всех девяти городских детских садов. В этом году ребята играли в АТОМбол – аналог пионербола с двумя мячами. Каждая команда показала отличное знание правил игры, проявила выносливость, решимость, командный дух. Победителем был признан детский сад №13. Все участники чемпионата получили дипломы и подарки из рук главы городского округа Николая Нетяги.

«Приятно видеть, какой физически активной и здоровой растет наша будущая смена. Этому способствуют такие мероприятия, как спортивный чемпионат», - сказал Николай Нетяга.

Следующий этап – дистанционный, участниками которого стали победители муниципальных этапов. На нем детям предстояло придумать новое событие в любой сказке, наделив героя или предмет энергией атома. Затем проиллюстрировать изменения развития сюжета, запустив созданный элемент в ролевую игру дошкольников. Педагоги фиксировали интересные моменты на камеру и монтировали видеоролик.

По результатам творческого испытания определилось 8 команд, вышедших в последний этап чемпионата. Нововоронежский детский сад №13 в сентябре этого года отправится в Озерский городской округ для участия в финале.

«Очень рады, что ребята получили возможность отправиться в необыкновенное путешествие за тысячи километров от дома. Это останется в памяти на всю жизнь», - прокомментировала муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.