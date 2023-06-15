Канада заморозила связи с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций после обвинений, что в нем доминирует КПК

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что страна замораживает связи с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Это произошло после того, как директор по глобальным коммуникациям АБИИ канадец Боб Пикард уволился из банка и заявил, что в нем «доминируют члены Компартии» Китая. Госпожа Фриланд сообщила, что связи с банком замораживаются до окончания расследования этих обвинений, причем она не исключает любого развития событий. Это может означать возможность полного разрыва отношений с АБИИ.

АБИИ был создан китайскими властями в 2016 году, предполагалось, что банк должен стать конкурентом Международного валютного фонда и Всемирного банка. Власти Китая неоднократно подчеркивали, что банк — вне политики. Членами АБИИ являются более 90 стран, среди которых Канада, которая присоединилась в 2018 году. В общей сложности на конец прошлого года банк инвестировал $37 млрд в более чем 190 проектов в разных странах.

В среду господин Пикард написал в Twitter: «В банке доминируют члены Компартии, кроме того, в нем самая токсичная культура, какую можно представить. Я не верю, что членство в АБИИ служит интересам моей страны». Он занимал свой пост в банке с марта 2022 года. «Я чувствовал, что власть партии препятствовала прозрачному и свободному общению»,— заявил господин Пикард позже, отказавшись привести конкретные примеры из-за обязательств по неразглашению. В АБИИ уже назвали эти обвинения «необоснованными и разочаровывающими».

Яна Рождественская