ПСБ поддержит развитие транспортной инфраструктуры Краснодарского края

ПСБ и Министерство экономики Краснодарского края на XXVI Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве для укрепления социально-экономического потенциала региона. ПСБ, в частности, рассмотрит участие в реализации инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры Краснодарского края

«Подписанное сегодня соглашение закрепило наши планы с Министерством экономики края развивать долгосрочные партнерские отношения, чтобы экономика региона, его инвестиционная привлекательность, качество работы и жизни продолжали расти. Географическое положение Краснодарского края обеспечивает условия для его позиционирования как одного из ведущих российских транспортно-логистических хабов. ПСБ, обладая широким спектром финансовых решений и партнеров, готов рассмотреть участие в проектах в сфере создания удобных и инновационных финансовых решений для поддержки устойчивой работы региона», - подчеркнул старший вице-президент, директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых.

«ПCБ является стратегическим партнером Краснодарского края. Более того, банк обладает репутацией надежного участника проектов государственно-частного партнерства. Сегодня, в условиях санкционного давления и вызовов, важно, чтобы жителям региона и бизнесу были доступны максимально благоприятные условия для кредитования. Ведь для большинства компаний финансирование на приемлемых условиях – это залог успеха при реализации проектов. Уверен, что подписанное соглашение позволит реализовать на Кубани значимые проекты в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство и, конечно же, развитие транспортной и социальной инфраструктуры», - отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

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