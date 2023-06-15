Выдача кредитных карт в Ростовской области увеличилась на 3,6%

В январе—апреле 2023 года в Ростовской области было выдано 125,5 тыс. новых кредитных карт или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе—апреле 2022 года — 121,1 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России в январе—апреле 2023 года было выдано 4,16 млн новых кредитных карт(+7,5%). Наибольшее количество карт оформлено в Москве (306,6 тыс.), Московской области (225,0 тыс.), Санкт-Петербурге (160,0 тыс.), Краснодарском крае (154,8 тыс.) и Башкортостане (147,5 тыс.). Далее в рейтинге идут Свердловская (138,4 тыс.) и Ростовская области.

«Рост на 7,5% в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года во многом обусловлен эффектом низкой базы из-за сокращения выдачи новых кредитных карт в марте—апреле прошлого года»,— прокомментировал показатели директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина