ПМЭФ-2023: «Росал» построит глиноземный завод в Ленобласти

АО «Русский Алюминий Менеджмент» построит глиноземный завод в Ломоносовском районе Ленинградской области мощностью до 4,8 млн тонн в год с портовой инфраструктурой. Соглашение между компанией и правительством региона подписали на полях ПМЭФ-2023 в четверг генеральный директор АО Евгений Никитин и губернатор региона Александр Дрозденко. Стоимость проекта составляет 400 млрд рублей, срок реализации — 2032 год.

Компания планирует построить четыре технологические нитки глиноземного производства на участке 1 тыс. га в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге. На новом производстве планируется создать 7,5 тыс. рабочих мест.

«Это крупный налогоплательщик для нашего региона, поэтому мы специально подбирали площадку в Ломоносовском районе, где расположено одно из дотационных муниципальных образований, которое нуждается в серьезной поддержке. Соглашение с компанией "Русал" мы готовили почти год, это очень "тяжелое" в денежном выражении соглашение»,— отметил на церемонии подписания губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Генеральный директор АО «Русский Алюминий Менеджмент» Евгений Никитин рассказал, что бокситы — сырье для завода — будут закупаться в Гвинейской республике. Особое значение в проекте придается вопросам охраны окружающей среды, подчеркнули стороны и сразу же подписали отдельное соглашение о сотрудничестве по реализации климатического проекта по вторичному обводнению ранее осушенных торфяных болот на территории Ленинградской области, что приведет к сокращению выбросов парниковых газов. Экологический проект будет реализовываться с участием ООО «Центр технологий устойчивого развития» и «Газпромбанка».

Александра Тен

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