СКР: Директор компании «Скала» в Татарстане уклонился от уплаты 53 млн рублей налогов

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 40-летнего директора компании «Скала». Его подозревают в уклонении от уплаты свыше 53 млн руб. налогов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что в 2017-20 годах подозреваемый внес в налоговые декларации ложную информацию о взаимоотношениях с 11 контрагентами. В итоге ему удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль.

Его противоправную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Татарстану. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Ъ-Казань"