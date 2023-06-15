«Галерея Чижова» сдает в аренду исторический дом купца Балашова в Воронеже

АО «Галерея Чижова» (основатель — депутат Госдумы от региона Сергей Чижова) опубликовало в своем официальном профиле на «Авито» объявление о сдаче в аренду помещений, оставшихся от памятника архитектуры «Дом купца Балашова» на улице Куколкина.

Фасад исторического здания во время возведения третьей очереди крупнейшего в городе ТРЦ «Галерея Чижова» был встроен в стену этого здания. На фото в объявлении видно, что внутренности памятника архитектуры не уцелели. Стены и перекрытия за фасадом представляют собой современные бетонные конструкции с несущими столбами, аналогичные использованным в ТРЦ. Объявление уже удалено, однако осталась его сохраненная копия.

Арендодатель позиционирует объект как «отреставрированное здание XIX века», подходящее под «ресторан или кафе» с «предчистовой отделкой» и коммуникациями. Общая площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 387,7 кв. м. Стоимость аренды была оценена в 4 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц или чуть более 1,5 млн руб.

Сергей Калашников

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