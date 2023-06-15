В Кузбассе вложат в модернизацию коммунальной инфраструктуры 2,64 млрд рублей

Правительство Кемеровской области приняло программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры региона. Она рассчитана на 2023-2027 годы.

Программа опубликована на сайте администрации правительства Кузбасса. Согласно документу, в мероприятия модернизации планируется вложить 2,64 млрд руб. Из этой суммы 1,56 млрд руб. составят средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий», доля областного бюджета – почти 0,9 млрд руб., муниципалитеты вложат 177,2 млн руб.

Всего в программе указаны 23 мероприятия. Большинство из них – 16 – в сфере водоотведения.

Предполагается, что реализация программы позволит снизить аварийность коммунальной инфраструктуры на 13,2% по сравнению с 2022 годом, увеличить протяженность замены инженерных сетей на 121,4 км.

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Валерий Лавский