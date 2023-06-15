Петр Налич выступит 17 июня на «Маяковском-фесте» в Екатеринбурге

Фестиваль «Маяковский-фест» во второй раз пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге. Он посвящен сразу трем датам: 300-летию Екатеринбурга, 90-летию парка и 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Фестиваль раскроет атмосферу парка, и вовлечет гостей в культуру и искусство прошлых лет, говорится на сайте ЦПКиО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Петр Налич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Музыкант Петр Налич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В парке 17 июня на двух сценах выступят музыканты и поэты. Среди них: Петр Налич и Анна Егоян. В программе фестиваля — лекции от руководителя комикс-центра Smart Андрея Дроздова и Свердловской киностудии, мастер-классы с уральскими художниками и иллюстраторами, показ фильмов, театральные постановки, свободные чтения на трибуне поэта, авторские экскурсии по парку, игротека и дефиле «История советской моды».

Впервые «Маяковский-фест» прошел в Екатеринбурге летом 2022 года. Музыкальными хэдлайнерами были группы «Авангард Леонтьев» и «Перемотка», а литературным хэдлайнером — Ах Астахова.

Алена Бормотова