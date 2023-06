«Уралкалий» подписал на ПМЭФ меморандумы о поставках удобрений в Китай

ПАО Уралкалий» и китайские компании-импортеры удобрений China National Agricultural Means of Production Group Corporation Ltd, Zhejiang AMP Group Co. Ltd, Beifeng Agricultural Production Means Group Co. Ltd, Inner Mongolia Tianyue Huijing Industrial Group Co. Ltd, Suifenhe Guangcheng Economic and Trade Co. Ltd заключили меморандумы о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Документы были подписаны председателем совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрием Осиповым и представителями китайских компаний в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В соответствии с соглашениями стороны выразили намерение закупать и поставлять в Китай в период с 2023 по 2025 год включительно хлористый калий российского производства, отгрузка которого будет осуществляться железнодорожным транспортом через сухопутные пограничные переходы специализированными вагонами-минераловозами.

Объемы поставок продукции ПАО «Уралкалий» в рамках подписанных соглашений могут составить от 200 тыс. до 300 тыс. тонн хлористого калия ежегодно в адрес каждой из компаний-импортеров. Общий объем поставок всем пяти компаниям за три года может составить около 3,5 млн тонн.

ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13,3 тыс. сотрудников.