ПМЭФ-2023: Ленобласть договорилась с Чуйской областью Кыргызстана о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Правительство Ленинградской области и аппарат полномочного представителя президента Киргизской Республики в Чуйской области подписали на полях ПМЭФ-2023 соглашение о углублении межрегионального сотрудничества. Регионы планируют развивать взаимодействие в областях сельского хозяйства и туризма.

Подписи под документом поставили губернатор Александр Дрозденко и полномочный представитель президента Кыргызстана Канат Джумагазиев.

«Это (Чуйская область — «Ъ-СПб») ведущий регион Киргизии по развитию промышленности и производству сельскохозяйственной продукции, с другой стороны, это регион, уникальный по своему туристическому потенциалу, и этот потенциал мы хотели бы раскрыть для ленинградцев и наших соседних регионов»,— прокомментировал соглашение господин Дрозденко, отметив текущее сотрудничество компаний из обоих регионов.

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