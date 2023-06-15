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Глава Удмуртии обсудил с руководством «Т Плюс» на полях ПМЭФ итоги отопительного сезона и текущие проекты

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу на Петербургском международном экономическом форуме с генеральным директором «Т Плюс» Александром Вилесовым. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, главными темами обсуждения стали итоги отопительного сезона и реализацию текущих проектов компании.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Т Плюс» сейчас занимается подготовкой сетей Ижевска к отопительному сезону. Планируется заменить 35,5 км тепловых сетей, из которых 32 км будут обновлены по концессии с городом. Также обновят оборудование на энергообъектах, в частности в приоритете проект по Ижевской ТЭЦ-2, на которую до конца 2026 года планируется вложить 11 млрд руб.

«В 2022 году мы заключили соглашение о финансировании из Фонда национального благосостояния проектов теплоснабжения Ижевска на сумму более 600 млн руб. За счет этих средств уже выполнена реконструкция пяти узловых участков магистральных тепловых сетей в городе, в 2023 году будет сделано еще четыре участка, что позволит повысить качество предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению для 50 тыс. ижевчан»,— сказал глава республики Александр Бречалов.

Генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов отметил, что вместе с регионом компания ведет обновление инфраструктуры, таким образом повышается надежность и качество теплоснабжения жителей: «Результаты мы видим уже сейчас, благодаря планомерной работе повреждаемость тепловых сетей по итогам минувшей зимы снизилась на 13%».

Напомним, ПАО «Т Плюс» реализует в Ижевске два концессионных соглашения, суммарный объем инвестиций, по которым составляет 10,4 млрд руб.

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